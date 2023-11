Le Havre - Monaco: les compositions officielles

Le Havre reçoit à domicile Monaco pour la douzième journée de Ligue 1. Si les Monégasques veulent rester au contact de Nice (2e) et du PSG (1er), les Monégasques devront remporter la victoire face au Havrais, victorieux à Toulouse la semaine dernière. Les Havrais s’organisent en 3-4-3 avec Desmas aux cages, Youte, Sangante, Lloris en défense. Nego, Kuzyaev, Touré et Casimir au milieu de terrain. Joujou, Bayo et Alioui animeront la défense havraise.

La suite après cette publicité

L’AS Monaco vont évoluer en 3-4-3 avec Köhn comme dernier rempart avec devant lui, Singo, Maripan et Magassa. Diatta, Fofana, Zakaria et Jakobs au milieu de terrain. Minamino, Ben Yedder et Golovin animeront l’attaque de Monaco.

Les compositions:

Le Havre : Desmas - Youte, Lloris, Sangante - Nego, Kuzyaev, Touré, Casimir - Joujou, Bayo, Alioui

Monaco : Köhn - Singo, Maripan, Magassa - Diatta, Fofana, Zakaria, Jakobs - Minamino, Ben Yedder, Golovin