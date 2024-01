Hellas Vérone : que vaut Josh Doig, la nouvelle cible de l’OM ?

C’est la nouvelle cible surprise de Pablo Longoria. Comme nous vous le confirmions, l’OM s’active en coulisses sur la signature du latéral écossais, Josh Doig, en provenance du Hellas Vérone, actuellement 18ème de Serie A. Selon nos informations, les Marseillais discutent et échangent avec le club italien, qui est ouvert à son départ si possible sous la forme d’une vente. Pour le moment, les Olympiens n’ont pas encore formulé une offre officielle, mais les deux écuries espèrent trouver un accord, à l’heure où d’autres clubs, comme le Torino, lorgnent également l’international écossais depuis plus d’un an. Si sa cote ne cesse de grimper en Italie ces derniers mois, son nom n’est pas encore totalement connu en France et pourtant, ce natif d’Édimbourg possède un profil loin d’être inintéressant.

Né le 18 mai 2002 dans la capitale écossaise, Josh Doig débute sa jeune carrière dans les clubs de Heart of Midlothian puis du Hibernian FC, où il y est formé professionnellement. Après un prêt peu remarqué à Queen’s Park, il revient à Hibernian à l’été 2020 et s’impose dans l’effectif pendant deux saisons comme un titulaire indiscutable, ce qui attire déjà à l’époque l’intérêt de plusieurs clubs anglais et écossais, dont le Celtic. Au cours de cette belle saison 2020/2021, Josh Doig est d’ailleurs élu meilleur jeune joueur de l’année. En deux campagnes avec les Cabbage, il dispute 78 rencontres toutes compétitions confondues, preuve de haute responsabilité au sein de la rotation à seulement de 18 ans à l’époque. Durant l’été 2022, Josh Doig quitte l’Ecosse et s’envole pour l’Italie où il paraphe un contrat de quatre ans avec le club italien.

Un profil défensif modulable

Parlons désormais un peu du style de joueur. Josh Doig est un arrière gauche de métier et a joué une grande partie de sa carrière à ce poste. L’Écosse a pris l’habitude de produire de brillants arrières gauches, Andrew Robertson de Liverpool et Kieran Tierney de la Real Sociedad ayant tous deux démontré leurs talents en Premier League. Et le style de jeu de Doig n’est pas très différent de celui de ses compatriotes. Ses courses rapides sont devenues une caractéristique de son jeu depuis son émergence à Hibernian puis aux Gialloblu, tandis que sa débauche d’énergie signifie qu’il est capable de remplir des fonctions défensives multiples tout en fournissant une aide précieuse offensive. Du haut de son mètre 89, il est un défenseur intelligent et athlétique, ce qui rend son profil modulable en occupant parfois le poste de défenseur central comme il a pu le faire cette saison avec le Hellas Vérone. Il a un bon rythme et une bonne accélération. Sa vitesse de pointe est un excellent outil tant offensivement que défensivement. Il est souvent le premier défenseur à revenir défendre lors des phases de transition de l’attaque à la défense. Doig ne montre pas beaucoup de faiblesses lorsqu’il défend. C’est un excellent communicant dans un système de marquage de zone quelque peu désorganisé. Il veille toujours à ce que ses coéquipiers sachent quand son attaquant s’est mis sur le chemin d’un coéquipier.

Du côté offensif, Josh Doig cherche toujours à aller de l’avant et à agir comme une option offensive large lorsque la situation se présente. Ses principales qualités viennent de son jeu de passes courtes. Il est capable de faire des passes rapides et courtes pour conserver la possession. Cela permet à Doig d’agir comme un bon défenseur comme arrière latéral. Néanmoins, il a du mal à effectuer des passes longues, préférant plutôt confier le ballon à des coéquipiers plus créatifs pour éviter les pertes de balles. L’Ecossais de 21 ans peut encore progresser sur ses qualités de centres et son jeu à la création, prenant rarement d’initiatives et de risques : «Je pensais que c’était un joueur que les deux équipes de Glasgow auraient dû observer avant son départ pour l’Italie. Il avait tous les attributs pour être un arrière latéral des temps modernes – fort physiquement, capable de monter et descendre du terrain, un arrière latéral offensif et c’est comme ça que les Rangers aiment jouer», a récemment déclaré Alan Hutton, ancien international écossais reconverti en consultant TV. Son profil ne devrait pas révolutionner l’effectif de l’OM, tant son potentiel n’est pas si élevé, mais son arrivée offrirait une belle option polyvalente pour Gennaro Gattuso. Une valeur sûre.