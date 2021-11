LdC, AC Milan : Stefano Pioli y croit encore

Si l'AC Milan cartonne en Serie A, avec une place de dauphin du Napoli seulement à la différence de buts et aucune défaite en championnat depuis le début de la saison, le son de cloche est tout autre en Ligue des champions. Pour leur grand retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, les Rossoneri sont bons derniers de leur groupe B derrière Liverpool, l'Atlético de Madrid et le FC Porto, avec 3 défaites en autant de journées. Au moment de recevoir le club portugais, ce mercredi (18h45), Stefano Pioli a indiqué qu'il pensait toujours que la qualification était atteignable.

« Nous ne devons pas penser aux autres matchs, demain c'est la dernière chance. Nous croyons que nous pouvons encore le faire et atteindre les 8es de finale », a d'abord assuré le technicien italien de 56 ans en conférence de presse, avant d'avertir ses joueurs. « Nous avons les qualités pour arrêter cette série de résultats négatifs. Nous méritions plus de points, c'est vrai, mais nous sommes à zéro au classement - nous avons un match pour arranger ça. Lors des premiers matchs, nous avons manqué beaucoup d'occasions, nous devrons nous concentrer pour faire quelque chose de différent. J'attends beaucoup de mon équipe. » Le message est passé, réponse sur le terrain.

