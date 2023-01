Mercato : Cristiano Ronaldo a reçu une dizaine d’offres

La suite après cette publicité

Un nouveau départ. Après avoir mené une brillante carrière en Europe, Cristiano Ronaldo a décidé d’aller relever un nouveau défi en Arabie Saoudite. Libre après son départ de Manchester United, le footballeur âgé de 37 a dit oui à Al Nassr. Beaucoup estiment que c’est un choix purement financier puisque le joueur qui a signé un bail jusqu’en 2025 touchera un juteux salaire de 200 millions d’euros avant de devenir ensuite ambassadeur. Mais le principal intéressé a répété mardi lors de sa présentation à la presse qu’il faisait un choix sportif en signant en Arabie Saoudite.

«Je me sens bien, je suis si fier d’avoir pris cette grande décision dans ma vie. Mon travail est fini en Europe, j’ai joué dans les plus grands clubs en Europe. Maintenant, c’est un challenge et je suis heureux qu’Al-Nassr m’ait donné cette opportunité. Pas que pour le football, mais pour les futures générations. C’est un challenge, mais je suis ravi.» L’objectif de CR7 est d’aider au développement du football masculin mais également féminin au pays. Une mission qu’il a donc décidé de mener à bien alors qu’il aurait pu rester en Europe selon ses dires.

À lire

Al Nassr : Amnesty International dézingue Cristiano Ronaldo

Plusieurs offres sur la table sur CR7

« C’est une grande opportunité, pas que dans le foot, mais aussi pour changer les mentalités des nouvelles générations. J’ai eu plusieurs offres en Europe, au Brésil, en Australie, en MLS et même au Portugal. Beaucoup de clubs ont essayé de me signer. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas.» Plusieurs clubs se seraient donc positionnés pour enrôler Cristiano Ronaldo. Pourtant, dans les médias, on a surtout évoqué les écuries qui ont dit non au joueur et elles étaient nombreuses. Ce serait d’ailleurs l’une des raisons qui aurait provoqué le divorce entre l’attaquant et son agent historique Jorge Mendes.

La suite après cette publicité

Mais en Espagne, El Chiringuito confirme que CR7 a bien été courtisé. Le journaliste Edu Aguirre, proche du clan Cristiano Ronaldo il faut le rappeler, a expliqué que le joueur avait eu des touches et des offres d’écuries de neuf pays différents, dont l’Arabie Saoudite et Al Nassr. Ainsi, des clubs espagnols, italiens, brésiliens, portugais, turcs, américains, australiens et anglais ont tâté le terrain. Il a ajouté que deux clubs du top 5 européen avaient été sur le coup et qu’il ne s’agissait pas du FC Barcelone et du Real Madrid. Concernant les Merengues, ils n’ont jamais pensé à rapatrier le joueur, qui ne comptait pas revenir non plus. Il a signé à Al Nassr, qui se frotte déjà les mains tant le transfert de CR7 lui rapporte gros.