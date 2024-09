Real Madrid : Endrick envoie un premier message fort à Vinicius Jr, Mbappé et Rodrygo

Le Real Madrid apprend encore à connaître Endrick. Du haut de ses 18 ans seulement et promis à un bel avenir, le jeune Brésilien est en train de réussir ses débuts dans le plus grand club du monde. Malgré un statut de remplaçant derrière le trio Vinicius-Mbappé-Rodrygo (20 minutes de jeu en 5 entrées), il vient d’inscrire son 2e but sous ses nouvelles couleurs. En Ligue des Champions qui plus est face à Stuttgart, alors même que Vinicius et Mbappé se proposaient à droite et à gauche. La logique de jeu aurait d’ailleurs été de donner plutôt que de tirer de 25 mètres.

Bien aidé par la faute de main d’Alexander Nübel, le choix de frapper en force a finalement été le bon. Même Carlo Ancelotti a été surpris après la rencontre. «Il a des couilles. Parce que c’était un contre et qu’il a eu le courage de tirer. (…) La meilleure solution était de profiter du trois contre un, mais il était convaincu. Il l’a très bien fait. C’était la solution la plus compliquée, mais elle a très bien fonctionné pour lui.» Ce coup de génie, qualifié de coup de folie par certains dans la presse, a été encensé au Real Madrid.

Le club espagnol y voit une grande maîtrise des émotions et un joueur capable d’évoluer en son sein. Mieux que ça, il est perçu comme le joueur parfait pour remplacer au pied levé l’un des trois attaquants de devant. Endrick devrait d’ailleurs être rapidement titularisé face au calendrier démentiel. «Il va débuter l’un des prochains matchs, et il débutera dans de nombreux matchs au Real Madrid. C’est assez évident avec ses qualités. C’est un garçon humble, il parle peu et travaille beaucoup. J’aime beaucoup ça» confessait l’entraîneur italien hier face à la presse.

De la sueur, de l’humilité et l’art de l’improvisation, Endrick n’a pas que le talent à mettre en avant. Il sait pertinemment que pour se faire une place au sein de cet effectif, il doit marquer, montrer son efficacité et ne pas hésiter à prendre sa chance quand il en a l’occasion, comme face à Stuttgart. «Il est très efficace, sa frappe a surpris tout le monde» indique une source du club à Marca. Sa spontanéité et sa fraîcheur apportent également un peu de nouveauté à un vestiaire constellé de stars déjà couronnées de succès. Lui n’a encore rien gagné, à commencer par une place dans le onze de départ. Ce soir contre l’Espanyol ?