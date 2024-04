La soirée complètement cauchemardesque d’André-Pierre Gignac, critiqué au Mexique

Meilleur buteur européen de l’histoire de la Liga MX, meilleur buteur de l’histoire des Tigres, meilleur buteur de l’histoire du derby de Monterrey… On pourrait poursuivre avec la même structure pendant de longues minutes, car depuis son arrivée au Mexique il y a maintenant neuf ans, André-Pierre Gignac empile les buts comme les records. Une régularité rare, qui lui confère aujourd’hui son statut de légende incontestée au pays. Cette saison encore, l’attaquant de 38 ans affiche 18 buts en 32 matches sur sa fiche statistique. Des chiffres toujours aussi éloquents, même si l’essentiel résidait ailleurs pour son club.

La suite après cette publicité

Après quatre années de disette sur la scène continentale, son club des Tigres espérait en effet renouer le fil de son histoire avec la CONCACAF Champions Cup (les Tigres ne l’ont plus remportée depuis 2020), la plus prestigieuse des compétitions nord-américaine, qui met aux prises aussi bien les clubs de MLS, que d’Amérique centrale ou des Caraïbes. Hier soir, les Tigres étaient ainsi confrontés au Columbus Crew, le champion en titre de MLS dirigé par l’entraîneur français Wilfried Nancy, et où évolue notamment l’ex-Toulousain Steven Moreira. Après un quart de finale aller relativement serré (1-1), au cours duquel Gignac avait déjà marqué en début de rencontre, la formation mexicaine a encore démarré au pied au plancher. Dès la 3e minute de jeu, l’international français (36 sélections) a ainsi profité d’une grossière erreur du gardien adverse pour débloquer la situation, avant de s’écrouler… comme son équipe.

À lire

Inter Miami : un adjoint s’excuse pour avoir traité Messi de nain possédé

Des supporters réclament son départ

Rejoints au score à l’heure de jeu après le but de Diego Rossi (59e, 1-1), les Tigres ont finalement dû s’incliner lors du cruel exercice des tirs au but (1-1, 3-4 t.a.b.). Une séance qui n’a pas non plus souri à Gignac, désigné comme premier tireur, et dont la tentative a été repoussée par Patrick Schulte. Forcément, la déception était immense et se lisait sur le visage du Français, incrédule et totalement dépité au coup de sifflet final. Après la rencontre, l’entraîneur des Tigres, Robert Siboldi, a volé à son secours : «Gignac et (Guido, qui a aussi manqué son tir au but) Pizarro sont des joueurs d’expérience, ils ont aussi le droit d’échouer, ce n’est pas ce qu’on voulait mais aujourd’hui c’était comme ça. Ce qu’il faut faire, c’est digérer cette défaite et tourner la page.» Sur les réseaux sociaux, une large partie des suiveurs et des supporters des Tigres s’est en revanche désolidarisée de ce discours fataliste.

La suite après cette publicité

Le journaliste de Fox Sports, Luis Silva, a reproché à Gignac sa part de responsabilité dans la défaite de l’équipe, estimant qu’il n’avait pas agi comme un capitaine de navire lorsque le bateau tanguait. D’ailleurs, ses réprimandes lui ont valu le blocage instantané du Français sur X : «impossible de reprocher à Gignac son histoire. En revanche, il a aujourd’hui une grande part de responsabilité dans l’élimination des Tigres. Son âge lui pèse déjà, même s’il n’aime pas les critiques, car il est habitué à être chouchouté par la presse». Des fans du club sont, eux, allés jusqu’à réclamer le départ du Français, dont le contrat expirera en juin 2025. «Tout cela est de la faute de Gignac et de personne d’autre, j’espère qu’il se retirera des Tigres pour le bien de l’équipe» écrit l’un, quand un autre invite simplement l’ancien Marseillais à se retirer du football : «s’il a une dignité et de la fierté, il doit prendre sa retraite de footballeur maintenant». Une cascade de memes moqueurs a aussi affleuré sur X, en partie goupillée par des fidèles du Club Monterrey, rival éternel des Tigres que Gignac réclamait en demi-finale de CONCACAF Champions Cup avant même d’y être. Il n’en sera rien, et le rêve de participer au prochain Mondial des Clubs s’est lui aussi évaporé.