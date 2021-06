Belgique : Eden Hazard retrouve enfin son meilleur niveau

Souvent handicapé par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard a fait l'objet de nombreuses critiques. Mais le Belge est sur la bonne voie, comme l'a avoué en conférence de presse Romelu Lukaku. «De ce que j'ai encore vu hier à l'entraînement, il est presque à 100%. Je n'en dirai pas plus, je n'ai pas envie de mettre de pression ou de parler des autres. Mais il est quasiment à son meilleur niveau». Thibaut Courtois, son coéquipier chez les Merengues et en sélection, est du même avis.

«Quand je le vois aux entraînements pour l'instant, je sens qu'il est tout proche de son meilleur niveau. Il a vécu des matches difficiles à Madrid à cause des nombreuses rechutes mais ici, je sens qu'il est prêt. Il dribble aux entraînements, ne doute plus quand il reçoit un coup. Il est prêt physiquement et mentalement. Mais Eden n'est pas le seul, il faudra qu'on soit solide collectivement. Même si évidemment Eden a le statut et les qualités pour se montrer décisif». Il aura l'opportunité de le montrer dimanche soir.