PSG : Nuno Mendes prévient ses coéquipiers avant de retrouver Arsenal

Le PSG a fait un premier pas vers Munich en s’imposant (1-0) sur la pelouse d’Arsenal, ce mardi soir. Pour autant, les hommes de Luis Enrique refusent de s’emballer, à l’image de Nuno Mendes, conscient du travail à fournir la semaine prochaine au Parc des Princes pour définitivement valider ce billet pour la grande finale de la Ligue des Champions.

«C’est un grand pas, on a un but d’avance, cela nous donne de la confiance. Il faut continuer, rester concentré, il y a un autre match. On sait ce qu’on doit faire, on connaît la qualité de nos joueurs, de notre coach. On est fiers de nous, on est ensemble, on est une famille, c’est la clé pour en arriver là aujourd’hui. Ce fut une grande victoire, mais on sait qu’il y a encore un autre match, il faut rester humble, concentré et aller chercher la victoire. Toutes les victoires sont difficiles en Ligue des champions et ce sera difficile de garder cet avantage au match retour», a ainsi lancé le latéral portugais en zone mixte. Tout reste à faire.