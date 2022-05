PSG : le coup de gueule de la compagne d'Angel Di Maria

Titulaire pour la première fois depuis le 23 janvier dernier, Angel Di Maria s'est une nouvelle fois illustré à l'occasion du match nul concédé par les Parisiens sur la pelouse de Troyes (2-2) dimanche soir lors de la 36e journée de Ligue 1. Auteur de sa 113ème passe décisive avec le PSG, l'Argentin, en fin de contrat, devrait malgré tout quitter le club de la capitale à l'issue de la saison. Un triste dénouement pour celui qui est arrivé en 2015 en provenance de Manchester United.

Frustrée par le manque de reconnaissance à l'égard d'El Fideo, Jorgelina Cardoso, la femme de l’attaquant argentin, s'est alors exprimée pour demander plus de respect à l'égard du meilleur passeur de l'histoire des Rouge et Bleu :« un peu plus de reconnaissance pour notre meilleur passeur de l’histoire du club, #PSG», a-t-elle écrit dans une story Instagram. Un post écrit en français mais aussi en espagnol, en anglais et en brésilien... histoire que le message passe bien.