Pep Guardiola va jouer un sale tour au Barça, le PSG se lance dans les enchères pour Dušan Vlahović

Gündoğan est proche de rester avec Pep

La suite après cette publicité

Un club est à la Une dans tous les tabloïds en Angleterre, c’est Manchester City bien évidemment. Les joueurs de Pep Guardiola ont battu leur rivaux, les Red Devils en finale de FA Cup, un succès 2-1. Et vous allez le voir en titraille, il y a beaucoup de jeu de mots avec Gundogan. Il faut dire que le capitaine des Skyblues était en grande forme hier après-midi, il a inscrit un doublé, et que dire du premier but. Comme le rapporte le Daily Express, il a marqué le but le plus rapide de l’histoire de la finale de la Coupe d’Angleterre, une superbe volée après 12 secondes de jeu. Il ne fallait pas rater le coup d’envoi ! Il était tout simplement inarrêtable à Wembley pour le Daily Mirror. Avec son doublé, City se rapproche du triplé coupe, championnat, Ligue des Champions comme s’en réjouit The Times. Le journal rapporte aussi les déclarations d’après match de Pep Guardiola sur l’homme du match. Comme on a pu vous le rapporter à de nombreuses reprises, le FC Barcelone veut enrôler le milieu allemand, libre de tout contrat à la fin du mois. Mais Guardiola a d’autres plans pour lui. Voici ce qu’il a dit aux journalistes : « Il sait ce que je pense. Peut-être que certains d’entre vous le savent. Nous sommes voisins, nous vivons au même étage depuis de nombreuses années donc c’est un ami proche. J’espère que nous pourrons terminer (les négociations) dans le bon sens. »

Dušan Vlahović estconvoité par l’Europe

Luis Campos compte réaliser un mercato XXL cet été, avec de gros noms. Le directeur sportif s’intéresse fortement à la situation de Dusan Vlahovic d’après AS. En effet, hier, La Gazzetta Dello Sport a expliqué que la Juve allait lancer une vente aux enchères pour le serial buteur. Attention, l’Atlético, Chelsea et le Bayern sont également sur le coup. Il va falloir faire parler les billets pour s’offrir le prodige serbe. Chelsea serait prêt à inclure Lukaku dans le deal, quant à l’Atlético, le nom de Morata est sorti. Pour l’instant, les enchères débutent à 80 millions d’euros.

À lire

PSG : Kylian Mbappé se fait chambrer par les joueurs de Clermont

Le pari fou du Napoli

Le Corriere Dello Sport lâche une petite bombe ce matin sur le futur du Napoli. En effet, le sélectionneur italien, Roberto Mancini pourrait faire partie des candidats au banc du club champion et arriverait après la Ligue des Nations. Le coach aurait été appelé par Aurelio De Laurentiis cette semaine et aurait été interloqué par sa demande, mais n’a pas refusé la proposition de poste. Puis c’est officiel, et mis en avant par La Gazzetta Dello Sport ce dimanche, Zlatan Ibrahimovic quitte l’AC Milan. Ce samedi, le club lombard a annoncé que l’attaquant quitterait la formation après le dernier match de la saison, dimanche, contre l’Hellas Vérone. D’après nos informations, il pourrait rebondir à Monza.