Beerschot : Charly Keita a reçu une offre de Sarpsborg 08

En début de mercato, nous vous racontions que Charly Keita était dans le viseur de plusieurs écuries européennes. Finalement, toujours à Beerschot, l’attaquant de 25 ans connaît un très bon début de championnat avec trois matches joués et un but inscrit, ce qui a attiré l’attention de plusieurs clubs. Son club reste à l’écoute des propositions et ne s’opposera pas à un départ, surtout à un an de la fin de son contrat.

La suite après cette publicité

Actuellement, une offre de quatre ans de contrat a été faite au joueur par le club norvégien de Sarpsborg 08. Avec seulement deux semaines restantes avant la fin du mercato, il semblerait que l’ancien de Sedan devrait bientôt choisir une nouvelle direction pour la suite de sa carrière.