Pays-Bas : clap de fin pour Daley Blind

Après Marcelo Brozović avec la Croatie, c’est au tour de Daley Blind d’annoncer sa retraite internationale, ce mercredi, du côté des Pays-Bas. Appelé pour la première fois chez les Oranje en 2013, Daley Blind a porté 108 fois le maillot néerlandais. Il est à la cinquième place des joueurs les plus capés de l’histoire de cette sélection. Le natif d’Amsterdam a participé à la Coupe du monde 2014 et à l’édition 2022 ainsi qu’à l’Euro 2020 et à l’Euro 2024. Il a annoncé sa décision sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

« Ce fut un honneur de revêtir 108 fois le maillot orange. Pour moi, c’est la plus grande réussite d’un joueur : représenter son pays. Pendant onze ans, j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour continuer à porter ce magnifique maillot orange. Il m’a apporté tant de choses, tant de beaux moments. Je les chéris. Une nouvelle génération talentueuse est en train d’émerger et après une bonne conversation avec le sélectionneur national, il est temps pour moi de me concentrer pleinement sur mon club et ma famille. Encore une fois, c’est un grand honneur ! Ce furent des années formidables, merci aux entraîneurs nationaux, au staff, aux coéquipiers et bien sûr aux fans ! Vous allez tous me manquer. Merci à tous », a écrit le défenseur de Girona sur ses réseaux sociaux.