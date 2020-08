LOSC : l'énorme coup de gueule de Christophe Galtier

Christophe Galtier n'a pas sa langue dans sa poche. Connu pour son franc-parler, l'entraîneur du LOSC ne s'est pas privé de dire ce qu'il pensait ce jeudi en conférence de presse à deux jours d'affronter le Stade Rennais lors de la 1ère journée de Ligue 1 Uber Eats. Très incisif, il a fait part de son inquiétude puisque le championnat de France reprend dans un contexte particulier entre la multiplication des cas de coronavirus chez les joueurs et la présence d'un club français en finale de Ligue des Champions. «Félicitations au Paris Saint-Germain. Nous serons tous derrière le PSG. Félicitations aussi aux Lyonnais qui ont fait un joli parcours. Cela renvoie une très belle image de notre football. Personne n'aurait pu imaginer qu'on aurait pu avoir deux équipes en demi-finales déjà. Nous, on participe mais on n'a pas le droit de gagner. C'est très surprenant», a-t-il lâché un poil agacé.

Lancé, il a ensuite confié : «sur les reports de matches, c'est très compliqué. On en parle en interne. C'est un mauvais signal qu'on envoie dès les premières journées. On a été l'une des rares ligues à avoir arrêté notre championnat. Quand on va redémarrer, il y a déjà des matches reportés. Le calendrier est très compact. On reprend plus tard. Il va y avoir une incidence sur les résultats et la forme des effectifs. Est-ce qu'on peut prendre le risque de faire jouer des joueurs qui peuvent être malades sans le savoir encore ? Est-ce qu'on peut prendre le risque qu'une équipe contamine une autre ? C'est un problème de santé et beaucoup de gens parlent, commentent. Nous sommes les acteurs de la L1. En tant qu'entraîneur, j'ai aussi la responsabilité de la santé de mes joueurs. Évidemment, c'est un mauvais signal envoyé».

Galtier est très inquiet pour la L1

Puis, il a évoqué le protocole mis en place par la LFP. Celui-ci stipule que lorsqu'il y a quatre cas de covid-19 dans une équipe, le match peut être reporté. «À trois, on peut jouer, mais pas à quatre joueurs touchés. Les effectifs où il y a des malades ne peuvent pas s'entraîner normalement. Mais vous pouvez et vous devez jouer. C'est quand même très compliqué (...). Le problème est dès que vous avez un cas positif, vous pouvez avoir des garçons qui l'ont déjà. J'ose espérer que tout le monde sera très transparent et honnête sur les résultats des tests, car on peut ouvrir la porte à tout. Protéger la santé des joueurs est la base. (..) Les règlements sont différents d'une association (UEFA) à une ligue. Je pense que si la Ligue a voté ce règlement, c'est en commun accord avec le Ministère de la Santé et l'État. Si l'État français prend cette décision, c'est qu'il doit y avoir un intérêt à protéger les joueurs».

Des joueurs mais aussi des clubs qui sont déjà impactés par le coronavirus de bien des façons. «On est dans une saison où il faudra s'adapter à beaucoup de choses. Il peut y avoir des départs et des arrivées de dernières minutes plus que d'habitude jusqu'au 5 octobre. D'ici octobre, on n'aura d'ailleurs peut-être pas joué beaucoup de matches. Il faut s'adapter et être optimistes. Même si on a fait des amicaux moyens, il y en a peu qui ont été très bons. J'ai un groupe qui travaille beaucoup. Je me suis aperçu qu'avec cette coupure qui a été longue, on a mis plus de temps pour trouver les automatismes et notre jeu. Il y a ce qu'on doit faire et ce qu'on fait sur le terrain. La coupure n'a pas engendré que des problèmes physiques ou techniques. Sur le plan visuel, il y a ce qu'on savait faire et qu'on faisait bien il y a 5 mois. On ne peut pas repartir sur les mêmes standards. Il ne faut pas repartir de zéro mais de très loin. La préparation a été dans ce sens pas comme les autres». Le message est clair !