Serie A : pour la première de De Rossi, l’AS Rome s’impose contre l’Hellas Vérone

Fraîchement intronisé sur le banc de l’AS Rome en lieu et place de José Mourinho en début de semaine, Daniele De Rossi a fêté sa première sur le banc des Giallorossi par une victoire face à l’Hellas Vérone, ce samedi dans le cadre de la 21e journée de Serie A. Devant leur public, les partenaires de Romelu Lukaku n’ont eu besoin que de 19 minutes pour prendre les commandes de la rencontre. À la conclusion d’une contre-attaque éclair initiée par Stephan El Shaaraway, l’attaquant belge est venu crucifier Lorenzo Montipo pour inscrire son 9e but de la saison en championnat (1-0, 19e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Rome 32 21 9 9 5 7 34 25 18 Hellas 17 21 -10 4 5 12 19 29

Moins de six minutes plus tard, l’international italien s’est offert une seconde passe décisive dans cette partie après avoir mis sur orbite Lorenzo Pellegrini pour le deuxième but de la soirée (2-0, 25e). La réduction de l’écart de Michael Folorunsho en deuxième période après un pénalty manqué de Milan Djuric (64e) sera finalement anecdotique (2-1, 76e). Ainsi, les Romains renouent avec le succès au sortir d’une élimination en Coupe d’Italie face au voisin de la Lazio et d’une gifle essuyée en Lombardie face à l’AC Milan. Au classement, Rome grime provisoirement d’un rang (8e) tandis que Vérone demeure relégable (18e). Seul point noir au tableau, la sortie sur blessure de Leonardo Spinazzola à la 28e minute de jeu…