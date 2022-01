Karim Benzema s'attend à un match spécial face au PSG de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Récemment auréolé d'un 28ème trophée faisant de lui le joueur français le plus titré, Karim Benzema (34 ans) était présent, ce dimanche, pour un entretien accordé à Telefoot. L'occasion pour la star madrilène de lancer le choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, prévu dans un peu moins d'un mois, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une double confrontation spéciale pour KB9 où il retrouvera notamment Kylian Mbappé, annoncé avec insitance du côté des Merengues, et Lionel Messi qu'il a défié à maintes reprises quand la Pulga portait le maillot barcelonais.

«On aurait aimé touché un autre adversaire, mais malheureusement on touche Paris, c’est comme ça, mais dans ce genre de confrontations ca se joue à rien, ça va être un beau match mais on a pas peur, on est prêt. (...) Rencontrer Mbappé ? C'est forcément plus spécial parce qu’on se connaît, parce qu’on s’aime bien, oui ça va être spécial, mais on y va tous les deux pour gagner. On parle de plein de choses mais on a pas encore parlé du match. (...) Bizarre aussi de retrouver Messi, pareil, ce sont les meilleurs joueurs du monde et oui il va réussir au PSG, c’est juste un temps d’adaptation. Celui qui critique Messi c’est qu’il ne connaît rien au foot», a ainsi déclaré le serial buteur de la Casa Blanca.