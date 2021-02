La France pourrait récupérer une place supplémentaire dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions !

Le football français est loin d'être à la fête en ce moment. Entre la crise économique qui frappe tous les clubs et la défection de Mediapro, les finances sont dans le rouge. La LFP appelle même l'État à venir en aide. Une bonne nouvelle en provenance de l'UEFA pourrait redonner un peu le sourire aux clubs de l'hexagone. L'Equipe révèle ce mardi qu'une nouvelle réforme de la Ligue des Champions est sur le point de sortir de terre. En parallèle à la création du 3e coupe d'Europe, appelée Conférence League, Une échéance est prévue durant le mois de mars pour une mise en place en 2024 et elle pourrait apporter son lot de bonne surprise.

La France est en train de récupérer un ticket supplémentaire pour cette nouvelle C1. Au lieu de deux places attribuées aux deux premiers du dernier championnat, plus le 3e qui se qualifie pour le troisième tour préliminaire (il file directement en Ligue des Champions si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié par le biais de son championnat, comme ce fut le cas pour le Stade Rennais cette saison), on arriverait à une formule de 3+1. Pendant que les trois premiers de Ligue 1 iraient directement en Ligue des Champions, le 4e se confronterait à deux tours de barrage avant de potentiellement rejoindre le tableau final. Pour remplir cette condition, la France doit conserver sa 5e place à l'indice UEFA d'ici 2023.

La France avec 4 tickets ?

Il n'y a pas que la France qui est impactée puisque c'est le format tout entier de la compétition qui va changer. Au lieu des 32 engagés répartis en 8 groupes de 4 équipes comme actuellement, 36 équipes se joueraient sous la forme d'un championnat. Chacune d'elle disputera 10 matches (5 à domicile et 5 à l'extérieur) contre 10 adversaires différents. Si vous suivez bien, cela veut dire que toutes les formations ne s'affronteront pas entre elles. Elles seront d'abord étalées dans 4 chapeaux différents, définis en fonction du coefficient UEFA et du statut de chacune. Les champions seront dans le premier chapeau, puis les équipes les mieux classées dans le chapeau 2 et ainsi de suite.

Avec cette formule et pour garantir des affiches dans la première phase, un champion en titre affronterait deux autres champions, puis trois équipes prestigieuses du chapeau 2, trois du chapeau 3 et deux du chapeau 4. Au terme de ces dix matches, qui seraient étalés du septembre à janvier et se tiendraient en milieu de semaine entre le mardi et le jeudi, les 8 premiers de ce classement de 36 équipes se qualifieraient directement pour les 8es de finale de la C1, en attendant de connaître leurs adversaires. Car les clubs situés entre la 9e et la 24e place du championnat se rencontreraient sous format aller-retour dans une sorte de 16e de finale (ou de barrage pour les 8es, c'est selon). C'est ensuite que cette nouvelle compétition reprendrait un chemin classique d'aller-retour jusqu'à une finale disputée sur un match.