LOSC : Jocelyn Gourvennec raconte les coulisses de son arrivée

Le concret commence bientôt pour Lille. Nommé à la tête du LOSC pour deux saisons, Jocelyn Gourvennec (49 ans) dispute ce dimanche son dernier match de préparation avec le LOSC, contre le FC Porto (20h45), avant de débuter un très gros challenge et défendre le titre remporté par les Nordistes la saison dernière. Alors qu'il n'a plus entraîné depuis 2019 et une deuxième expérience compliquée avec Guingamp, il est revenu sur sa nomination au cours d'un entretien à L'Equipe.

La suite après cette publicité

«Après mon deuxième passage à Guingamp, qui s'est achevé en 2019, je m'étais dit que c'était bien de faire un break. J'en avais besoin. J'avais quasiment fait dix ans sans m'arrêter. Le rythme est passionnant, j'adore ça, mais, à un moment, il faut appréhender ton métier différemment. J'en ai profité pour enrichir ma conception du métier avec la formation de manager à Limoges. J'avais la volonté, après deux années, de reprendre. En France, il restait Lille. J'avais aussi quelques opportunités à l'étranger», a-t-il avoué.

«Depuis que j'ai 8 ans, j'entends que je n'y arriverai pas»

Cette saison, Gourvennec aura la lourde tâche de confirmer le gros travail réalisé par Christophe Galtier, aujourd'hui parti relever un nouveau défi à Nice. Un défi qui lui convient. «Il fallait bien sentir les choses pour appréhender ce nouveau job. Un job particulier, car c'est rare de voir une équipe championne changer d'entraîneur. Je pense que l'envie du président était d'assurer une continuité après le travail de Christophe Galtier. Et j'ai la capacité de l'assurer par rapport aux idées de jeu du LOSC. C'est un challenge hyper relevé car le travail de Christophe et de son staff a été remarquable. Mon job, c'est de poursuivre. Les joueurs ont leurs habitudes de travail, de jeu. Il ne convient pas de tout révolutionner.»

Enfin, l'ex-consultant de Canal + est revenu sur les critiques après sa nomination surprise à la tête des Dogues. «J'ai l'habitude de ce genre de commentaires. Depuis que j'ai 8 ans, j'entends ça, j'entends que je n'y arriverai pas. J'ai 49 ans. J'ai toujours pris ces remarques comme des challenges à relever. Si j'avais été affecté, je n'aurais jamais fait de carrière de joueur et je ne serais jamais devenu entraîneur. Pour revenir à ce qui a pu se dire sur mon arrivée, je n'ai rien lu, je ne vais pas sur les réseaux (...). On peut connaître des échecs, j'en ai connu, mais je considère qu'on a le droit à plus qu'une seule chance», a-t-il ajouté. Premier gros rendez-vous pour Gourvennec avec Lille ? Le 1er août pour le Trophée des Champions, contre le PSG (21h).