Galatasaray-OM : les compositions probables

Si le Paris Saint-Germain a brisé la belle série de 17 matches sans défaite des clubs français en coupe d’Europe, le bilan de nos représentants reste très positif. Paris est quand même qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Lille est en passe de l’être et l’OL a déjà validé son ticket pour les 8es de finale de l’Europa League.

Cet après-midi, l’Olympique de Marseille tentera de conserver cette dynamique face à Galatasaray. Mais cette fois, les hommes de Jorge Sampaoli vont devoir se bouger. Car depuis le début de leur campagne européenne, les Phocéens n’ont fait que des matches nuls (4). Mais heureusement pour eux, ils sont troisièmes du classement, à seulement un petit point du deuxième. La qualification est donc encore jouable.

L’OM privé de Payet

Et pour y arriver, voici ce que devrait nous réserver Sampaoli, qui devra se passer de Valentin Rongier et de Dimitri Payet, tous les deux suspendus. Pau Lopez dans les cages, avec William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres devant lui. Un cran au-dessus, Pape Gueye et Boubacar Kamara à la récupération. Gerson et Mattéo Guendouzi seraient au coeur du coeur avec Konrad de la Fuente et Pol Lirola en pistons. Arkadiusz Milik devrait évoluer en pointe.

En face, les Turcs devraient aligner un 4-3-3 plus classique avec Muslera dans les buts. Devant lui, un quatuor Yedlin-Nelsson-Marcão-Van Aanholt. Dans l’entrejeu, on devrait retrouver la pépite Morutan, Kutlu et Cicaldau. Enfin, pour ce qui est de l’attaque, Fatih Terim devrait faire confiance à Feghouli, Dervisoglu et Aktürkoglu.