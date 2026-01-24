Nantes : c’est l’hécatombe totale avant Nice !

C’est avec un groupe décimé qu’Ahmed Kantari s’avance vers la réception de à Nice demain. Pour cette rencontre entre le 16e et le 15e de Ligue 1, le technicien de 40 ans devra faire sans six de ses joueurs. Le milieu de terrain Francis Coquelin est de nouveau forfait, tout comme le latéral colombien Deiver Machado, victime d’un pépin musculaire et remplacé lors du match contre le Paris FC.

L’attaquant malien Amady Camara est aussi indisponible, au même titre que Fabien Centonze et Louis Leroux, déjà absents lors de la réception du Paris FC. C’est également le cas pour le jeune milieu de terrain Dehmaine Tabibou. En revanche, les Nantais pourront compter sur le retour du Nigérian Chidozie Awaziem et de l’Egyptien Mostafa Mohamed, revenus de la Coupe d’Afrique des Nations.