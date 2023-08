Lille - Nantes : les compositions sont tombées

La deuxième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec une belle rencontre entre le Lille OSC et le FC Nantes. A domicile, les Dogues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Tiago Santos, Bafodé Diakité, Alexsandro et Ismaily. Benjamin André et Angel Gomes composent le double pivot. Edon Zhegrova, Rémy Cabella et Hakon Haraldsson soutiennent Jonathan David en attaque.

De son côté, le FC Nantes s’organise dans un 4-2-3-1 avec Rémy Descamps qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ronaël Pierre-Gabriel, Jean-Charles Casteletto, Nicolas Pallois et Quentin Merlin. Pedro Chirivella et Douglas Augusto se retrouvent dans l’entrejeu. Placé en pointe, Mostafa Mohamed est soutenu par Marcus Coco, Florent Mollet et Moses Simon.

Les compositions

Lille OSC : Chevalier - Santos, Diakité, Alexsandro, Ismaily - André, Gomes - Zhegrova, Cabella, Haraldsson - David

FC Nantes : Descamps - Pierre-Gabriel, Castelletto, Pallois, Merlin - Chirivella, Douglas - Coco, Mollet, Simon - Mohamed