Real Madrid : l’appel du pied de Toni Kroos à Florian Wirtz

Convoité par de nombreuses écuries européennes, Florian Wirtz (20 ans) fait aujourd’hui le bonheur du Bayer Leverkusen, en tête de Bundesliga. Avec six buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues, le jeune talent allemand reste, logiquement, dans le viseur des plus gros cadors. Dans cette optique et selon les dernières informations de Diario AS, il faudra débourser près de 85 millions d’euros pour s’offrir celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027.

En attendant de connaître le club qui pourra s’offrir le joyau du football allemand, Toni Kroos a envoyé un message lourd de sens à son jeune compatriote. «Quels sont les joueurs qui ont le potentiel pour jouer au Real Madrid ? Je devrais avoir une vision plus globale, mais je pense à Florian Wirtz. Je pense qu’il pourrait faire l’affaire», a ainsi avoué le milieu de terrain du Real Madrid. Tous les moyens sont bons pour faire pencher la balance du bon côté…