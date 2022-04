L'OL expose son plan pour s'offrir la peau de l'OM !

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais se déplace ce dimanche soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome pour y affronter son rival, l'Olympique de Marseille, dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Un 102e Olympico en championnat décisif pour les deux formations : d'un côté, les Phocéens, dauphins du Paris Saint-Germain (2es, 65 points), veulent garder leur avance sur le troisième, Rennes, et ainsi décrocher leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, tandis que les Gones (9es, 52 pts), à cinq points du premier européen Nice, veulent toujours croire à une qualification en Coupe d'Europe à l'issue de la saison.

Un objectif loin d'être insurmontable pour le gardien de but lyonnais Anthony Lopes, présent en conférence de presse ce vendredi : « je pense qu'on a eu beaucoup de matches de la dernière chance, surtout récemment pour la course à l'Europe. (...) Ce n'est pas mon tempérament de baisser les armes, et c'est le cas de tout le groupe. Mathématiquement, c'est toujours faisable. Ca ne tient pas qu'à nos résultats, il faudra quelques complications chez les équipes devant nous. Si on est dans cette situation, c'est qu'on n'a pas fait le nécessaire avant. Mais le vestiaire est dans un bon état d'esprit, et on y croit. On reste concentrés sur nous et c'est suffisant parce qu'il y a pas mal de choses à faire. »

Un problème : la régularité

L'international portugais poursuit ensuite sur l'ambiance du vestiaire, déterminé à aller glaner la 36e victoire rhodanienne dans ce Derby des Olympiques : «Le vestiaire est dans un état d'esprit revanchard, on va au Vélodrome pour gagner. Ca sert à rien de parler de ces choses. On va se focaliser sur le terrain et c'est là ou on va faire basculer les choses. C'est bien de laisser le groupe, le club et les supps tranquilles.» Le remplaçant face aux journalistes, l'entraîneur de l'OL Peter Bosz espère lui aussi avoir un groupe motivé face un OM qui peut être diminué : «on a encore 4 matches où tout est toujours possible. Sur les 5 matches, on a gagné notre premier match 5-2 face à Montpellier. Marseille, c'est plus dur mais ils ont joué hier. C'est peut-être un petit avantage pour nous.»

Pour cela, le technicien batave espère compter sur la régularité de ses joueurs : «on n'est pas stables cette saison, d'un match à l'autre et dans un même match. Celui qu'on a joué contre l'OM (replay joué le 1er février dernier, ndlr), la première période était pour eux. On a eu du mal dans notre pressing, avec leur pressing, mais on a montré un meilleur jeu en seconde mi-temps, avec du pressing et de l'agressivité, tout ça dans un même match. Si on avait été plus stables, on serait plus haut dans le tableau.» L'occasion pourquoi pas de s'inspirer du Feyenoord, vainqueur jeudi soir face à l'OM (3-2) : «on a vu que Feyenoord a bien fait son pressing, ils ont montré les faiblesses de Marseille. Il faut avoir les joueurs pour jouer comme ça. On a vu aussi les forces de Marseille, devant leur gardien deux fois. Avec un Payet qui joue entre les lignes et les deux attaquants rapides devant, ça reste dangereux.»

