AC Milan : l'incroyable stat de la famille Maldini

Entré en jeu ce mercredi soir contre la Juventus (1-3, 16e journée de Serie A), Daniel Maldini (19 ans) a fait entrer sa famille encore un peu plus dans la légende de l'AC Milan.

La suite après cette publicité

Les Maldini (Cesare, Paolo et donc Daniel) comptent désormais 1 000 apparitions en Serie A sous le maillot rossonero. Et vu le potentiel du dernier cité, ce n'est sans doute pas terminé. Sacrée dynastie.

Cesare, Paolo, Daniel. 1⃣0⃣0⃣0⃣ volte Maldini in Serie A🔴⚫

One thousand Serie A games for the 𝓜𝓪𝓵𝓭𝓲𝓷𝓲 family with us🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/lhqjSFM6uW