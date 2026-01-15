Menu Rechercher
Ronaël Pierre-Gabriel ne rejoindra pas Kayserispor

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Passé par Saint-Etienne, Monaco, Brest ou encore Nantes, le latéral droit français Ronaël Pierre-Gabriel avait rejoint le Dinamo Zagreb en février 2024. Titulaire indiscutable lors de la saison passée, il a perdu sa place lors de l’exercice en cours et se dirige vers un transfert. Il pensait d’ailleurs rejoindre Kayserispor.

Alors que tout semblait bon, le club turc a modifié certains éléments du contrat et le joueur a appris sur place qu’il existait une interdiction de transfert que le club essaie de lever. Le joueur a donc décidé de quitter la Turquie et retourner à son club en attendant un éventuel transfert.

