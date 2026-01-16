CAN 2025 : Habib Beye tranche entre le Maroc et le Sénégal

Ce dimanche, la CAN 2025 au Maroc va rendre son verdict. Après près d’un mois de compétition, le Maroc et le Sénégal vont se départager lors de la dernière rencontre du tournoi pour savoir qui va remporter la deuxième CAN de son histoire. Face à leurs supporters, les Lions de l’Atlas partent sûrement avec un léger avantage mais il ne faudra surtout pas sous-estimer les Sénégalais, capables de faire déjouer n’importe quelle équipe depuis plusieurs années. En conférence de presse ce vendredi, Habib Beye, l’entraîneur du Stade Rennais s’est prononcé. Ancien international sénégalais (45 sélections), le coach de 48 ans est logiquement allé du côté de sa patrie fétiche :

La suite après cette publicité

«C’est la finale que tout le monde voulait. En tous les cas que moi je voulais. Je l’avais annoncé avant la CAN. Le Maroc a disputé une demi-finale de Coupe du monde (en 2022). On est face à deux énormes équipes du continent africain. Cette finale est logique. L’équipe du Maroc va être soutenue. Elle n’a pas joué de finale depuis 2004. En termes d’expérience ce sera nouveau. Il peut y avoir une pression populaire. Est-ce que ça va se jouer à l’expérience ? En tout cas ce sera une finale très intéressante. Je souhaite qu’on puisse mettre une 2eme étoile au-dessus de notre drapeau parce que je pense qu’on le mérite au vu des dernières années mais il y aura en face de nous un adversaire qui le voudra autant que nous, voire plus que nous parce qu’ils jouent à domicile.»