Juventus : les favoris pour remplacer Maurizio Sarri

C'est officiel. Après son élimination face à l'Olympique Lyonnais en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (2-2 au cumulé), la Juventus a annoncé le licenciement de Maurizio Sarri. Malgré ce scudetto remporté, ce dernier n'avait de toute manière pas vraiment réussi à convaincre la presse et les supporters du champion en titre. Un an après sa prise de fonction, le tacticien italien est donc déjà mis à la porte par le champion d'Italie, qui est déjà activement à la recherche d'un nouvel entraîneur. Et plusieurs noms, pour le moins prestigieux, circulent déjà de l'autre côté des Alpes.

Trois grosses pistes se dégagent, avec un grand favori qui n'est autre que Simone Inzaghi, principal artisan des bonnes saisons récentes de la Lazio. Il est, selon Sky Italia, le favori de la direction turinoise, notamment grâce à sa connaissance du football italien, moins évidente pour les autres candidats. Son contrat avec la formation romaine expire en 2021 et il n'a toujours pas prolongé, mais la direction laziale n'aurait aucune intention de le laisser filer. Les Turinois avaient déjà tenté de l'enrôler il y a un an, avant de se tourner définitivement vers Sarri.

La Juventus n'oublie pas Zidane

Mauricio Pochettino, sans club depuis son départ de Tottenham en début de saison, est aussi parmi les noms envisagés par l'état-major piémontais. L'avantage ? Le tacticien argentin est libre de tout contrat, et il ne faudrait donc négocier avec aucun club. Toujours est-il qu'il faudra se montrer convaincant au niveau du projet présenté à l'ancien défenseur, qui veut des garanties conséquentes niveau sportif.

Enfin, le troisième nom qui revient en permanence dans les médias italiens est... Zinedine Zidane. Un fantasme qui existe depuis des années déjà, mais il n'est pour l'instant vraisemblablement pas question d'un départ de Madrid pour un retour à Turin pour le tacticien français. Mais s'il y a bien un club qui peut réussir à convaincre Zizou de quitter son cocon merengue, c'est bien la Juventus. Enfin, parmi les pistes avec un peu moins de poids, Sky Italia évoque le nom du mythique Andrea Pirlo, actuellement entraîneur de l'équipe réserve, depuis quelques jours seulement. Les dirigeants bianconeri seraient actuellement en train d'évaluer la possibilité de lui offrir le banc de l'équipe première. La Gazzetta dello Sport évoque même le nom de Massimiliano Allegri pour un potentiel retour qui serait pour le moins surprenant. Pas de doutes, ce feuilleton va être passionnant...