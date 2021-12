PL : West Ham rattrapé en fin de match par Brighton, Wolverhampton accroché

Suite de la 14e journée de Premier League ce mercredi soir avec plusieurs matches au programme. Quatrième, West Ham a failli renouer avec la victoire après deux défaites de rang en championnat mais a concédé le nul. Les Hammers ont d'abord pris l'avantage grâce à une réalisation de Soucek (9e), tandis qu'Antonio a vu son but être refusé pour une faute après la pause. Mais en fin de partie, Maupay a égalisé pour les Seagulls d'un superbe ciseau acrobatique (89e, 1-1). Le club londonien conforte cependant sa place dans le top 4, les visiteurs du soir sont septièmes.

Dans les autres matches, Wolverhampton (6e) avait rendez-vous avec Burnley (19e) à domicile. Malheureusement, les filets n'ont pas tremblé et les deux équipes se sont quittées dos à dos sur un score nul et vierge (0-0). Pour finir, au St. Mary's Stadium, Southampton et Leicester n'ont pas non plus réussi à se départager avec un match nul 2-2, faisant plus les affaires des Foxes qui passaient de la dixième à la huitième place.

Les résultats de 20h30 :