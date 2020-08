FC Barcelone : Lionel Messi envisagerait bel et bien de sécher la reprise !

Le feuilleton Lionel Messi se poursuit. Les deux parties campent pour l'instant sur leurs positions, avec un Argentin qui souhaite toujours partir grâce à cette clause qui lui permettait de quitter le club gratuitement au terme de chaque saison, alors que Josep Maria Bartomeu et ses hommes réclament le payement de sa clause libératoire, à savoir 700 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Dans un premier temps, on annonçait que «La Pulga» voulait régler cette solution à l'amiable. Mais voilà que divers médias espagnols, comme AS ou TV3, affirment que le joueur envisage bel et bien de sécher la reprise des entraînements du Barça, qui aura lieu dès demain. Il ne se présenterait donc pas à cette première séance, en réalité dédiée à la réalisation de tests médicaux, en vue de préparer la nouvelle édition de Liga qui commencera dans deux semaines.

L'entourage de Messi estime qu'il n'est plus joueur du Barça

Les craintes des dirigeants du FC Barcelone devraient donc bel et bien être justifiées. Du côté du clan Messi, on estime que la relation contractuelle entre les deux parties a expiré suite à l'envoi de ce fameux burofax et que le numéro 10 n'a même plus besoin de se présenter dans les locaux du club puisqu'il n'appartient tout simplement plus au deuxième de la dernière édition de Liga. Une absence demain indiquerait une rupture totale entre les deux parties.

On sera donc particulièrement attentif à ce qui se passera demain du côté de la ville catalane, mais tout porte à croire que Lionel Messi ne sera pas présent aux côtés de Gerard Piqué, Sergio Busquets, Antoine Griezmann et compagnie. De quoi forcer un peu plus son départ, alors que Manchester City serait l'équipe la plus intéressée par ses services actuellement.