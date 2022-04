Inter-AS Rome : les compositions officielles

Ce sont deux équipes en forme qui vont s'affronter à partir de 18h au Stade Giuseppe Meazza (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Forte de sa remontée au classement et de sa qualification en demi-finale d'Europa Conference League, l'AS Roma se déplace en terre milanaise avec un seul objectif en tête : grapiller des points sur la Juventus et sa 4e place, la dernière qui offre un strapontin pour la Champions League. Quant aux Nerazzurri, un succès leur permettra d'intensifier la pression sur le rival milanais et de lui chiper le fauteuil de leader.

Pour se faire, Simone Inzaghi a mis en place un 3-5-2 avec le cauchemar des Rossoneri, mardi, en demi-finale retour de Coupe d'Italie : Lautaro Martinez. L'Argentin partagera le front de l'attaque avec l'ancien Romain Edin Dzeko. José Mourinho a couché sur le papier un 3-4-1-2 avec notamment un double pivot composé de Sergio Oliveira et Mkhitaryan.

Les compositions officielles :

Inter : Handanovic - Skriniar, De Vrij, Dimarco - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, Lautaro

AS Roma : Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Zalewski - Pellegrini, El Shaarawy - Abraham