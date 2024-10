Ligue des Nations : l’Italie accroche la Belgique, l’Angleterre chute face à la Grèce

Début des matches internationaux ce jeudi soir en Europe avec la Ligue des Nations. Dans la Ligue A, outre la rencontre entre la France et Israël, l’Italie et la Belgique s’affrontaient pour un match important au classement. La Squadra Azzura pouvait conforter sa première place alors que la Belgique, qui déçoit, devait montrer un meilleur visage. Sans Kevin De Bruyne, les Diables Rouges ont très mal commencé encaissant un but quelques secondes après le coup d’envoi. C’est Andrea Cambiaso qui ouvrait la marque. Avant la demi-heure de jeu, Mateo Retegui faisait le break et enfonçait une équipe belge bien triste.

Mais l’exclusion de Lorenzo Pellegrini (38e) relançait complètement la Belgique dans ce match. Juste avant la mi-temps (42e), c’est Maxim De Cuyper qui réduisait l’écart et offrait ainsi une deuxième période bien plus palpitante. À force de pousser dans le second acte, la Belgique finissait par égaliser par l’intermédiaire de Leandro Trossard. Malgré une nette domination dû à la supériorité numérique, la Belgique n’arrivait pas à marquer ce nouveau but et se contentera donc d’un nul qui semblait inespéré en début de rencontre. Ce résultat arrange l’équipe de France qui revient à un point de l’Italie, toujours en tête.

L’Angleterre chute à domicile

Dans la Ligue B, l’Angleterre recevait la Grèce pour un match un peu particulier. En effet, ce mercredi soir, le football grec a été marqué par le décès de l’international George Baldock (Panathinaïkos, 31 ans). Ce dernier a été retrouvé mort dans sa piscine. Malgré la demande de la fédération grecque de reporter le match, celui-ci a bien eu lieu. Et c’est dans une ambiance un peu lourde, brassard noir autour du bras, que les deux équipes se sont affrontées. Et l’Angleterre s’est fait surprendre dans ce match puisque la Grèce s’est imposée. Vangelis Pavlidis a inscrit le premier but des siens au retour des vestiaires (48e). L’Angleterre a fini par égaliser dans les derniers instants grâce à Jude Bellingham (88e). Et on pensait le sort du match scellé. Mais dans les ultimes secondes Vangelis Pavlidis s’est offert un doublé (90e+4) ce qui permet à la Grèce d’enchaîner un troisième succès et d’être en tête de son groupe. Dans le même groupe, l’Irlande a dominé la Finlande.

Dans l’autre groupe de la Ligue B, la Norvège n’a laissé aucune chance à la Slovénie avec une large victoire 3-0 grâce à l’inévitable Erling Haaland. La star de Manchester City a encore inscrit un doublé et a désormais inscrit 34 buts en… 36 sélections. Rien que ça. La Norvège est en tête du classement juste devant l’Autriche qui a aussi corrigé le Kazakhstan (4-0). À noter le nul Iles Féroé sur l’Arménie et la victoire de Gibraltar sur Saint-Marin.

Les résultats du soir

Ligue A :

Italie 2-2 Belgique (Retegui, Cambiaso /Trossard, De Cuyper)

Israël 1-4 France (Gandelman / Camavinga, Nkunku, Guendouzi, Barcola)

Ligue B :

Angleterre 1-2 Grèce (Bellingham / Pavlidis x2)

Autriche 4-0 Kazakhstan (Baumgartner, Lienhart, Sabitzer, Seidi)

Finlande 1-2 Irlande (Pohjanpalo /Brady, Scales)

Norvège 3-0 Slovénie (Haaland x2, Sorloth)

Ligue C :

Îles Féroé 2-2 Arménie (Benjaminsen, Bjartalid / Zelarayan, Manvelyan)

Ligue D :