CdM 2022, EdF : le message de Kylian Mbappé à Achraf Hakimi

L’équipe de France va donc défendre son titre de championne du monde en titre dimanche prochain en finale face à l’Argentine. Une performance XXL de la part des Bleus qui ont battu le Maroc hier soir en demi-finale (2-0).

Depuis le coup de sifflet final, les Tricolores ne cessent de rendre de vibrants hommages aux Lions de l’Atlas. L’occasion pour Kylian Mbappé de féliciter son grand ami Achraf Hakimi. « «Ne sois pas triste frère, tout le monde est fier de ce que vous avez fait, vous avez marqué l'histoire», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux..

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6