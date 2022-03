Espagne : Luis Enrique ouvre la porte à un retour de Gerard Piqué

Champion du monde 2010 et champion d'Europe en 2012, Gerard Piqué (35 ans) a pris sa retraite internationale après le Mondial 2018 en Russie. «Il m'a appelé (Luis Enrique, ndlr) et je lui ai dit que la décision était prise depuis longtemps et mûrement réfléchie», confiait le défenseur à l'époque. Son compteur s'est arrêté à 105 sélections pour 5 buts en 9 années avec la Roja.

La suite après cette publicité

Mais il se pourrait bien qu'il sorte de sa retraite internationale car lors de sa conférence de presse présentant les convoqués pour les deux prochains matchs, le sélectionneur a ouvert la porte à un retour du Barcelonais. «Il remplit toutes les conditions dont il a besoin pour venir en équipe nationale. S'il veut, et peut-être qu'il veut, il y a une possibilité», a expliqué Luis Enrique. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au Barça entre 2014 et 2017.