Juventus : Leandro Paredes explique son choix de carrière

Arrivé en janvier 2019 au PSG, Leandro Paredes ne s'y est jamais véritablement imposé, alors qu'il devait partager le milieu de terrain avec Marco Verratti. Mais après la venue de Luis Campos en tant que conseiller sportif, il était sur le départ tout au long de l'été et a finalement trouvé preneur en Serie A, du côté de la Juventus Turin. Présent devant la presse ce vendredi, il a expliqué les raisons qui l'ont motivé pour rejoindre les bianconeri.

«J'ai choisi la Juve parce que j'ai dit à plusieurs reprises que je voulais venir, j'avais la chance de venir et cette année, c'était la bonne décision. Je voulais retourner en Italie, en Serie A et je suis content d'être ici. Je vais essayer de faire 100% de moi, ce que l'entraîneur demande et ce dont l'équipe a besoin. Être prêt à aider, à aider la défense centrale, un peu de tout», a-t-il expliqué, en précisant notamment qu'il souhaitait avoir du temps de jeu en vue de la Coupe du monde, qui débutera le 20 novembre prochain au Qatar.