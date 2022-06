JT Foot Mercato : l’Olympique de Marseille est en feu sur le mercato

La suite après cette publicité

L’OM lance un mercato de folie

L’OM veut faire une belle campagne en Ligue des Champions et va s’en donner les moyens. La première grosse cible du bord olympien n'est autre que Luis Muriel. Le joueur pourrait se laisser séduire par le projet. Devant, le nom de Justin Kluivert est également apparu, suite à l'échec du dossier Mohamed-Ali Cho. Ce n'est pas tout pour le marché italien, Jorge Sampaoli s’intéresse aussi à Joaquin Correa de l’Inter. Avec le départ de Boubacar Kamara, les Olympiens veulent trouver un joueur expérimenté. Une jolie liste est déjà sortie avec notamment Miralem Pjanic, Francis Coquelin et Jordan Veretout. Enfin, autre milieu de terrain chevronné, c'est Axel Witsel. Lui-même a avoué qu'il avait des contacts avec Marseille et il a l'avantage d'être libre de tout contrat. Mais un nouveau joueur a fait son entrée dans cette short-list : c'est le jeune Nico Gonzalez ! D'après Sport, Jorge Sampaoli est venu aux nouvelles pour savoir s'il était possible de l’enrôler. Mais il faudra quand même faire de la place dans l'effectif pour pouvoir se renforcer. C'est pourquoi d'après nos informations, l’OM veut se débarrasser de Pol Lirola, Sead Kolasinac et Luis Henrique. Enfin, Bamba Dieng pourrait lui aussi faire ses valises à Fribourg.

Mission virer Icardi

Le PSG aussi cherche à faire de la place dans son effectif et si on devait ne citer qu'un indésirable, ce serait certainement Mauro Icardi. À tel point que le champion de France aurait demandé de l'aide à Jorge Mendes. La mission est simple : se débarrasser de l'Argentin. Car à part River Plate comme courtisan, aucune autre équipe ne s'est vraiment manifestée pour Icardi. C'est là que Mendes intervient. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps du côté de Wolverhampton, capable d'offrir un beau salaire et une présence dans un grand championnat... Reste maintenant à convaincre Mauro Icardi.

Les officiels du jour

C'est officiel, Mattia De Sciglio a prolongé son contrat avec la Juventus. Le latéral italien est maintenant lié à la Vieille Dame jusqu'en juin 2025. Autre prolongation, mais en Espagne cette fois, c'est celle de Clément Grenier. Il était arrivé en mars du côté de Majorque et désormais il est lié au club des Baléares jusqu'en 2024. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, c'est Mohamed-Ali Cho qui vient de signer avec la Real Sociedad. Le joueur a signé jusqu'en 2027 avec le club ibérique.