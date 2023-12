Sergio Agüero mentait pour éviter les interviews

En 10 années passées à Manchester City, Sergio Agüero se sera très peu livré à l’exercice de l’entretien posé. Peut-être aussi par peur de mal se faire comprendre malgré sa maîtrise de la langue de Shakespeare. Dans le podcast The Rest Is Football aux côtés d’Alan Shearer et de Gary Lineker, son ancien coéquipier Micah Richards a d’ailleurs livré des révélations croustillantes sur les subterfuges employés par l’Argentin pour esquiver les médias.

La suite après cette publicité

«Il était brillant en anglais, mais il refusait de le parler, arguant qu’il ne connaissait pas la langue, rigole Micah Richards. Vraiment, lorsqu’on lui demandait de faire des interviews, il répondait 'Je ne parle pas anglais’, ce qui était faux. Il connaissait même les expressions d’argot, même si, bien sûr, ce n’est pas la même chose que de parler à ses amis. Mais il a beaucoup joué et réussi pour éviter les interviews.»