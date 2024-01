Naples s’active pour trouver un milieu de terrain cet hiver

Le Napoli risque bien d’être actif cet hiver sur le marché des transferts. Auteur d’un début de saison inquiétant sous la houlette de Rudi Garcia, le champion d’Italie en titre a également du mal avec Walter Mazzarri et plusieurs ajustements devraient être nécessaires lors du prochain mercato pour rectifier le tir. Et alors qu’André-Franck Zambo Anguissa sera à la CAN pendant près d’un mois et qu’Elfij Elmas a plié bagage pour le RB Leipzig, le milieu de terrain risque d’être un chantier prioritaire pour les dirigeants du club de Campanie. C’est en tout cas ce que confirme le Corriere dello Sport ce lundi dans ses colonnes, d’autant plus que Piotr Zieliński se dirige clairement vers un départ en juin prochain à la fin de son contrat.

Ainsi, plusieurs cibles ont été citées par le quotidien transalpin. Ainsi, Emre Can serait suivi de près par Naples. Ayant déjà eu une expérience avec la Juventus Turin sous les couleurs de la Juventus Turin, le milieu allemand intéresse, mais son âge (30 ans) et son salaire imposant (4 millions d’euros annuels) freineraient certaines ardeurs au club. Mais alors que Lazar Samardzic, brillant depuis plusieurs mois avec l’Udinese, semble être la cible prioritaire du club napolitain, ce dernier lorgnerait également Boubakary Soumaré et Pierre-Emile Hojbjerg. Une chose semble certaine, un milieu de terrain devrait débarquer dans les prochaines semaines du côté du Stadio Diego Armando Maradona à en croire la presse italienne. Reste désormais à savoir qui…