LdC, Bayern : Thomas Müller savoure sa revanche

La suite après cette publicité

Critiqué ouvertement et poussé vers la sortie en début de saison, Thomas Müller est finalement resté au Bayern Munich, retrouvant une seconde jeunesse sous les ordres de Hans-Dieter Flick et décrochant le triplé Bundesliga-DFB Pokal et Ligue des Champions. Une belle revanche.

«Tout n'a pas été parfait mais évidemment que je suis heureux. J'ai montré qu'il ne fallait pas tout de suite me jeter à la poubelle. C'est un moment incroyable. Nous avons fait un tel parcours. (...) Nous avons le sentiment de revenir de loin, depuis cet hiver. Nous avons fait un chemin incroyable, c'est sensationnel. Nos sommes une vraie famille», a lâché l'attaquant allemand. Soulagement.