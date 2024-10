Le cas Arda Güler divise le Real Madrid

Arrivé il y a désormais un peu plus d’un an au Real Madrid contre 20 millions d’euros, Arda Güler (19 ans) n’a pas encore totalement confirmé les promesses placées en lui. L’ancien de Fenerbahçe a certes participé aux succès des Merengues en remportant la Liga et la Ligue des Champions l’an passé, mais avec un rôle marginal dans l’équipe (12 apparitions, 6 buts). S’il a déjà quasiment autant joué que la saison passée (10 matches), il espérait sûrement plus. Brillant à l’Euro 2024 où il a porté la Turquie jusqu’en quart de finale, il a encore su se mettre en évidence lors de la trêve d’octobre avec notamment un but contre l’Islande ce lundi (victoire 4-2).

Auteur d’une bonne préparation estivale, lui qui était revenu rapidement de ses vacances après l’Euro 2024, Arda Güler avait pourtant obtenu les compliments de Carlo Ancelotti : «Il est très bien arrivé, il a beaucoup travaillé en vacances. Il est revenu plus puissant, plus résistant et avec la même qualité. (…) Cette saison sera importante pour lui. Sa meilleure position, c’est entre les lignes, il peut être un numéro 10, il peut être un joueur ailier droit… À l’avenir, il pourrait être l’un des trois milieux de terrain.» Pour autant, sa situation ne s’est pas pour le moment améliorée et il doit se contenter des miettes.

Estimé trop juste pour jouer au milieu de terrain par Carlo Ancelotti et devant composer avec la concurrence de Jude Bellingham et Brahim Diaz au poste de numéro 10, le gaucher passe également derrière Rodrygo Goes au poste d’ailier droit. Pas une option majeure aux yeux de Carlo Ancelotti, Arda Güler préfère des profils plus solides dans son entrejeu à l’image d’Aurélien Tchouaméni quitte à perdre en créativité au grand dam du joueur turc. Si ce dernier essaye d’améliorer son jeu défensif, cela ne suffit pas encore à changer le regard de Carlo Ancelotti à son égard.

Toutefois, Arda Güler ne laisse clairement pas tout le monde insensible dans le staff madrilène à en croire Sport. Adjoint de Carlo Ancelotti, son fils Davide n’est pas en accord avec son père sur le cas Arda Güler et pousse pour utiliser davantage le Turc. Surtout depuis le début de la saison où la créativité a parfois manqué au Real Madrid. Que ce soit dans un rôle de numéro 10 ou plus bas sur le terrain, Davide Ancelotti croit fermement en Arda Güler et s’est engagé auprès de lui pour pousser à son utilisation plus régulière dans le onze de départ. En 43 matches où il était disponible, Arda Güler n’a débuté que 8 fois pour 22 matches disputés avec la Casa Blanca.