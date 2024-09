Real Madrid : Arda Güler en a marre d’attendre…

Cet été, Arda Güler a tout mis en œuvre pour réaliser son rêve. Recruté par le Real Madrid la saison dernière, le jeune Turc de 19 ans n’a pas voulu rallonger ses vacances estivales après l’Euro disputé en Allemagne. Au contraire, Güler veut s’imposer chez les Merengues et il s’est employé pour ça. Revenu plus étoffé physiquement et motivé, l’ancien pensionnaire de Fenerbahçe a voulu participer à la tournée du Real Madrid aux États-Unis pour marquer des points auprès de Carlo Ancelotti.

Une tactique payante. Les retours de la presse madrilène étaient élogieux et le coach italien confirmait ces bonnes impressions. «Il est très bien arrivé, il a beaucoup travaillé en vacances. Il est revenu plus puissant, plus résistant et avec la même qualité. (…) Cette saison sera importante pour lui. Sa meilleure position, c’est entre les lignes, il peut être un numéro 10, il peut être un joueur ailier droit… À l’avenir, il pourrait être l’un des trois milieux de terrain.»

Depuis, Güler doit surtout apprendre à être patient. Et ça, ce n’est pas encore gagné. Une scène avait d’ailleurs été remarquée à l’issue de la Supercoupe d’Europe remportée par la Casa Blanca face à l’Atalanta. Après avoir reçu sa médaille, Güler n’a pas souhaité participer aux festivités et s’est tenu à l’écart. La raison ? Le Turc refusait de célébrer car il n’a pas joué une seule minute de la rencontre. Une scène qui n’avait pas échappé à Ancelotti, venu lui parler à l’oreille. Ce mardi, AS nous apprend que la situation n’a pas spécialement changé.

Entré en toute fin de match contre Majorque 1-1, 3 minutes disputées) lors de la première journée de Liga, Güler était titulaire face à Valladolid (3-0, 69 minutes disputées), avant de retrouver le banc à l’occasion du déplacement à Las Palmas (1-1, 27 minutes disputées). Contre le Betis (2-0), le Turc était encore une fois remplaçant et n’est même pas entré en jeu. De quoi l’agacer. « Contre le Betis, il est reparti mécontent : zéro minute et dernier milieu de terrain dans la hiérarchie. Son éclipse depuis Valladolid inquiète. Déstabilisé au moment de la trêve internationale », écrit le journal madrilène.

Frustré d’avoir vu Luka Modrić et Dani Ceballos lui passer devant face au Betis, Güler n’a disputé que 99 minutes en trois matches (sur 270). Après le match de dimanche, AS rajoute qu’il n’a pas fêté la victoire avec le reste de l’équipe et qu’il a quitté la pelouse du Bernabéu abattu. Dans les bureaux du Real Madrid, pas d’inquiétudes. Si l’impatience et la frustration de Güler ne doivent sûrement pas passer inaperçues, les Merengues restent calmes. La saison est encore longue et il convient de rappeler que la Casa Blanca pourrait jouer un maximum de 72 matches. Un calendrier surchargé qui devrait permettre à Arda Güler de se montrer. Le tout sans oublier les nombreux blessés madrilènes dans l’entrejeu.