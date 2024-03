L’offre démentielle du PSG pour Marcus Rashford, la décision forte d’Arda Güler pour son avenir

«Marc de triomphe»

Une bombe fait la Une partout en Angleterre ! Le club de la capitale française est à la recherche du successeur de Kylian Mbappé qui va rejoindre le Real Madrid, libre, à la fin de la saison. Et les Parisiens ont ciblé une star de Manchester United : Marcus Rashford ! Le Daily Star rapporte sur sa couverture que «le PSG intensifie ses efforts pour remplacer Mbappé. Paris veut tirer Rashford.» Le club parisien aurait même proposé une première offre aux Red Devils à hauteur de 80 M£, soit plus de 93 M€ ! «Reste à savoir si le PSG arrivera à tenter Rashford de quitter United, qui valorise l’attaquant à plus de 100 M£ soit près de 115 M€. D’autant que Rashford a une relation tendue avec son entraîneur, Erik ten Hag», écrit le tabloïd. Mais cette nouvelle fait le tour du Royaume à l’image du Daily Mirror qui s’enflamme et se moque presque du PSG avec ce titre : «Marc de triomphe», en référence au célèbre monument parisien. De son côté, le Daily Express estime que «le PSG vise Rashford» pour remplacer Mbappé et est prêt à faire des folies pour s’attacher la star anglaise ! Réponse l’été prochain, mais le club de la capitale française travaille d’arrache-pied pour se trouver une nouvelle idole.

Güler veut rester au Real Madrid

Au Real Madrid, Arda Güler commence à se faire une place avec un peu plus de temps de jeu et un but le week-end dernier. Le joueur de 19 ans a pris une décision forte pour son avenir. Comme l’indique AS sur sa Une ce matin : «Güler reste. Ni Madrid, ni le joueur n’envisagent un prêt. La saison prochaine, il jouera un rôle plus important dans l’équipe.» Le Turc veut s’imposer durablement dans la capitale espagnole et sait que son tour viendra la saison prochaine ! En attendant, il prend son mal en patience et scelle déjà son avenir au club merengue.

L’Atlético remercie Oblak

Dans le choc au sommet qui a tenu toutes ses promesses, l’Atlético de Madrid s’est qualifié et a sorti le vice-champion d’Europe en titre, l’Inter. Vainqueur à l’aller (1-0), les Nerazzurri ont été méconnaissables hier soir au Metropolitano et se sont fait remonter pour finalement s’incliner aux tirs au but (2-1, 3-2 TAB). Et les Colchoneros peuvent remercier leur gardien Jan Oblak qui a été grandiose dans cette séance de tirs au but. AS ne s’y trompe pas ce matin et placarde que cette qualification s’est faite «avec le cœur et avec Oblak» ! «Un Atlético héroïque a vaincu les vice-champions d’Europe par le jeu et le courage, et les a éliminés aux tirs au but. Le gardien slovène, qui en a arrêté deux, a été décisif. Pour Simeone : « avec ce public, nous sommes un de plus. C’est passionnant".» De son côté Marca estime que cette qualification est «brutale» ! «L’Atlético joue un match, pousse l’Inter dans ses derniers retranchements et remporte une séance de tirs au but mémorable. Deux arrêts d’Oblak déclenchent la folie au Metropolitano», se réjouit le quotidien madrilène. Enfin, Mundo Deportivo parle d’«extase» sur sa couverture pour évoquer cette qualification.