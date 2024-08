Le FC Barcelone sur les traces de N’Golo Kanté

N’Golo Kanté finalement sous les radars du FC Barcelone ? D’après Sport, le club catalan surveille la situation du milieu français de 33 ans. Arrivé l’été dernier à Al-Ittihad, l’international français (61 sélections) souhaite déjà quitter l’Arabie saoudite et revenir en Europe. Deco, directeur sportif du Barça, est fan de Kanté et se montre favorable à une possible arrivée. Le média espagnol rapporte également que le club et le joueur sont en contact, mais que Barcelone privilégie l’arrivée d’un ailier gauche, pour le moment. Quant à Al-Ittihad, il n’est pas question de se séparer de Kanté.

Après huit ans à Chelsea, où il a notamment remporté la Ligue des champions (2021), N’Golo Kanté s’est exilé au Moyen-Orient à l’été 2023. À Al-Ittihad, il évolue aux côtés de Karim Benzema, Moussa Diaby ou encore Houssem Aouar. Auteur d’un bon Euro 2024 avec la France, il a été approché par West Ham et l’Atlético de Madrid cet été. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Al-Ittihad, il semble qu’il n’ait pas perdu sa côte malgré son exil hors des grands championnats européens. Pour rappel, l’Atlético de Madrid le courtise également.