Stijn Spierings voulait rejoindre le PSV cet été

Cet été, le RC Lens pensait avoir réalisé un très joli coup en enrôlant Stijn Spierings, libre. Après 3 grandes saisons au Toulouse FC, le Néerlandais de 27 ans rejoignait le nord de l’Hexagone pour tenter de se faire une place. Mais l’aventure a vite tourné au vinaigre. Le joueur ne s’est pas bien adapté et le système choisi par Franck Haise ne correspond pas non plus au profil de l’ancien Toulousain, habitué à jouer dans un milieu à 3.

Mais si Lens est venu chercher Stijn Spierings durant le dernier mercato estival, l’Hollandais avait un plan bien précis : rejoindre le PSV Eindhoven. L’Équipe rapporte en effet que l’actuel joueur du TFC, de retour dans la Ville rose depuis peu et accueilli comme une star, espérait rentrer au pays afin d’évoluer sous les ordres de Ruud Van Nistelrooy. Hélas, l’ancienne gloire des Red Devils a été remplacée par Peter Bosz, ce qui a bousculé les plans de Spierings. De quoi peut-être expliquer les mois compliqués à Lens par la suite.