OM : record d'abonnés en vue

Établi en 2003, le record du nombre d'abonnements - 44 415 au total - à l'Orange Vélodrome pourrait être battu en 2022. La Provence rapporte aujourd'hui que 41 000 cartes ont déjà été vendues pour la nouvelle saison, et que 3 000 de plus vont être proposées en Ganay et en Jean-Bouin, les tribunes latérales.

La suite après cette publicité

Un engouement qui résulte forcément des bonnes performances olympiennes de l'an passé, couplées à une qualification en Ligue des Champions, compétition pour laquelle vit tout fan de football. Préparons-nous donc à vivre de nouvelles chaudes soirées dans le cratère du Vélodrome, que l'Olympique de Marseille retrouvera - en Ligue 1 - à l'occasion de la réception de Reims pour la première journée de championnat.