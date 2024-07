Chelsea : les premiers mots de Marc Guiu

C’était dans l’air depuis plusieurs mois, c’est désormais officiel : Marc Guiu est un nouveau joueur de Chelsea. Arrivé en provenance du FC Barcelone, l’avant-centre de 20 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le club londonien. Un pari tant intriguant qu’excitant pour le club londonien qui vient encore plus étoffer la pointe de son attaque. De son côté, le prodige espagnol est euphorique à l’idée de rejoindre la formation londonienne comme il l’a laissé entendre lors de sa première interview pour les médias du club : «cela m’apporte une immense joie de signer pour Chelsea. J’ai eu du mal à dormir la nuit dernière avant le voyage ici parce que j’étais tellement excité. Depuis que je suis petit, mon rêve était de jouer en Premier League et de réussir en Angleterre. Maintenant, j’ai l’opportunité de rejoindre Chelsea et je vais travailler de mon mieux pour réussir pour le club. Je pense que le plus important [pour commencer], c’est que je m’adapte à mon environnement, ce qui sera certainement facile, et puis bien sûr, je veux gagner la Ligue des champions et la Premier League pour Chelsea. Sur le plan personnel, je veux aider l’équipe autant que possible en marquant beaucoup de buts et je veux devenir le meilleur avant-centre du monde.»

Et alors que le choix de quitter la Catalogne, alors que l’on est un produit de la Masia, pour lancer sa carrière en Europe peut paraître surprenant, l’avant-centre de 18 ans a expliqué cette décision : «ma principale raison de vouloir signer pour Chelsea était le projet footballistique et sportif que le club m’offre ici, et la confiance que tous ceux qui travaillent au club m’accordent. Le club a un plan très intéressant avec beaucoup de jeunes joueurs passionnants et je pense que nous pouvons faire de grandes choses. Je pense que c’est une équipe très talentueuse, pleine de joueurs de haut niveau qui sont très jeunes, qui ont beaucoup de qualité et qui ont beaucoup à offrir.» Les promesses sont là, reste à voir la vérité du terrain désormais.