Fair-play financier : le moyen surprenant de Chelsea pour éviter les sanctions

Cette année, la Premier League n’a pas fait de cadeau pour les clubs qui n’ont pas respecté les règles du fair-play financier. Nottingham Forest et Everton ont déjà été sanctionnés par un retrait de point pour non-respect de ces règles et d’autres clubs pourraient suivre. Chelsea est notamment sur la sellette et doit équilibrer ses finances. La Premier League permet à ses clubs d’enregistrer des pertes allant jusqu’à 105 millions de livres sterling par an (soit 134 millions de dollars), sauf que les Blues ont un déficit de 249 millions de livres sterling (310 millions de dollars). Pour rester conforme aux règles de profit et de durabilité de la Premier League, le club de Londres a dû trouver des économies.

La suite après cette publicité

Comme le rapporte le Daily Mail, Chelsea a vendu deux hôtels à BlueCo, l’entreprise dirigée par Todd Boehly, propriétaire de Chelsea. L’opération a rapporté 76 millions de livres sterling (plus de 88 millions d’euros). Avec les résultats de cette saison, Chelsea devra très certainement vendre un grand nombre de joueurs cet été pour équilibrer leurs comptes.