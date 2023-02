La Premier League menace un peu plus Manchester City, Marseille promet l’enfer au PSG

La Premier League a un dossier plus solide que l’UEFA

En Angleterre, l’avenir s’assombrit un peu plus pour Manchester City ! En pleine tempête alors que la Premier League accuse les Skyblues d’avoir enfreint une centaine de règles du fair-play financier du championnat anglais, l’étau se resserre. Et comme le placarde le Daily Star, il y a un «coup de blues» qui règne sur Manchester. «City craint le scandale de la Premier League car elle a dit qu’elle avait un dossier plus solide que celui de l’UEFA», qui avait épargné le club il y a quelques années. Et ce matin, ça fait les gros titres de la presse du pays comme le Daily Express qui met aussi la pression sur les dirigeants mancuniens. Le Daily Mirror indique tout de même qu’il y a «peu de chances de voir Pep Guardiola quitter le navire alors que le club tente de laver son nom». Mais le Manchester Evening News n’est pas dupe et rapporte que «City va devoir se battre pour survivre» car la Premier League est déterminée dans cette affaire. En tous cas, The Guardian rapporte que l’ancien agent de Yaya Touré «nie les paiements secrets de City», comme cela a été évoqué pour Roberto Mancini. Sauf que toute cette affaire pourrait avoir des conséquences sur le mercato…

Match de gala en Coupe de France

En France, c’est le choc de ces 8es de finale de la Coupe de France que tout le monde attend, le «Classicoupe» comme le placarde L’Équipe ce matin, entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. «Avant le Classique du 26 février, l’OM reçoit ce soir le PSG en Coupe de France. Les Marseillais espèrent enfin battre leur rival, invaincu au Vélodrome depuis novembre 2011. Et c’est déjà un tournant pour les deux équipes.» D’ailleurs, le club de la capitale pourra compter sur le retour de Neymar malgré l’absence de Mbappé, comme l’indique Le Parisien dans ses pages intérieures, «le Brésilien sera un atout pour aider le PSG à jouer de sa technique». En tous cas, les Marseillais attendent de pied ferme leur ennemi parisien car c’est la «mobilisation générale» pour La Provence : «65 000 spectateurs vers les quarts de finale des Olympiens face à des Parisiens privés de Mbappé.»

«La Juve est de retour»

En Italie, ça jouait hier soir dans le cadre de la 21e journée de Serie A ! Et la Juventus n’a fait qu’une bouchée de la Salernitana (3-0). Mal embarquée avec ses retraits de points, «la Juve est de retour», balance Tuttosport sur sa Une ce matin ! Et oui, grâce à cette victoire, la Vieille Dame remonte au classement et pointe à la 10e place ce matin. De son côté, le Corriere dello Sport demande de «respecter la Juve» car elle n’est jamais morte ! «Un doublé de Vlahovic, un éclair de Kostic : Allegri se réveille», écrit encore le quotidien. Enfin, La Gazzetta dello Sport estime que «Vlahovic a réalisé un festival» hier soir avec son doublé et cela permet au club turinois de respirer un peu plus et d’enchaîner…