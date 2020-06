Clément Lenglet envoie un message fort à la direction au Barça

Le FC Barcelone traverse une mauvaise passe sur le plan économique. Et malgré la multiplication des rumeurs dans le sens des arrivées (Neymar, Miralem Pjanic, Lautaro Martinez), certains joueurs blaugranas semblent eux s'inquiéter pour leur propre avenir. C'est ce qui transpire de l'interview de Clément Lenglet (24 ans), ce mercredi, dans les colonnes de Mundo Deportivo.

L'ancien pensionnaire de l'AS Nancy Lorraine, sous contrat jusqu'en juin 2023, a répété son envie de s'inscrire dans la durée en Catalogne alors qu'il y dispute sa deuxième saison. «Oui, je suis très bien ici, je m’entends bien avec tout le monde, j’ai passé deux belles années et je veux continuer comme ça, mais ça ne dépend pas que de moi», a-t-il lancé.

Oui mais...

Les réponses de l'international tricolore (7 sélections, 1 but) laissent peu de place au doute sur son souhait de rester au Camp Nou. Mais il y a toujours un mais. «Je suis enchanté d’être ici, j’ai envie de continuer à jouer ici et à gagner des titres. On va voir ce qui se passe. Evidemment, rien n’est sûr avec la pandémie de Covid, parce que ça a été compliqué pour tout le monde et nous ne savons pas où nous allons dans les mois qui viennent, mais je suis bien ici, on va voir ce qui se passe», a-t-il ajouté.

Performant (19 titularisations en Liga cette saison, 2 buts) et apprécié de tous, Clément Lenglet désire ardemment poursuivre l'aventure. Mais étant donné l'incertitude qui plane autour de la santé économique du Barça, le défenseur central préfère rester prudent à l'approche d'un mercato qui pourrait bien être très agité de l'autre côté des Pyrénées.