Liverpool - Brighton : les compositions sont tombées

Les Reds veulent mettre la pression sur Arsenal et Manchester City. Avant le choc du week-end en Premier League, Liverpool accueille Brighton dans le cadre de la 30e journée de championnat (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 15h). Le trio de tête se tient toujours en un petit point tandis que les Seagulls (9es) peuvent encore viser une place européenne.

La suite après cette publicité

Privé de plusieurs cadres (Alexander-Arnold, Alisson, Jota, Matip), Klopp aligne un 4-3-3 avec notamment Bradley en latéral droit et Gomez à gauche ainsi qu’un entrejeu composé de Mac Allister, Endo et Szoboszlai. Devant, Nunez est épaulé par Salah et Diaz. En face, De Zerbi présente un 3-4-2-1 où Baleba et Gross sont devant la défense tandis que Welbeck, avant-centre, est soutenu par Adingra et Moder.

Les compositions :

Liverpool : Kelleher - Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez - Mac Allister, Endo, Szoboszlai - Salah, Nunez, Diaz.

La suite après cette publicité

Brighton : Verbruggen - Veltman, Dunk, Van Hecke - Lamptey, Baleba, Gross, Estupinan - Adingra, Moder - Welbeck.