Liga : Majorque et Getafe se partagent les points

Pour le compte de la 11e journée de Liga, le RCD Majorque, dix-septième avant le coup d’envoi, recevait sur sa pelouse Getafe, douzième au classement. À l’Estadio Son Moix, les hommes de Javier Aguirre Onaindia se présentaient devant leur public avec la ferme intention de décrocher une première victoire depuis le 16 septembre dernier. En face, le club de la banlieue sud de Madrid entendait mettre un terme à une série de cinq matchs consécutifs sans succès.

Maîtres de la possession, les partenaires de Vedat Muriqi n’ont pas réussi à concrétiser leur domination malgré quelques occasions franches lors du premier acte. Au retour des vestiaires, les Bermellones ont continué de presser haut leurs adversaires. Or, ils se sont heurtés à une défense madrilène vigilante et compacte. Conséquence, les deux équipes se partagent les points (0-0). Si Getafe manque l’opportunité de basculer dans la première moitié du classement, Majorque, de son côté, gagne provisoirement deux rangs et compte trois longueurs d’avance sur la zone rouge.