Mercato : le PSG prépare un ménage XXL chez les jeunes

Tout va très vite dans le football. À Paris, encore plus qu’ailleurs. L’été dernier, le club de la capitale a décidé de lancer un nouveau projet avec moins de stars et de paillettes avec Kylian Mbappé en chef de file. Quelques mois plus tard, le PSG est déjà en train de revoir sa copie. KM7 sera bien encore au centre du projet mais des choses risquent de changer durant l’intersaison. Et les jeunes du club ne seront pas épargnés.

Pourtant, à son arrivée, Luis Campos avait expliqué vouloir mettre l’accent sur les jeunes avec notamment la création d’un "groupe élite" composé d’éléments prometteurs qui auront l’opportunité de s’entraîner au moins une fois par semaine avec les pros. Certains, comme Warren Zaïre-Emery ont même joué avec les pros. Mais ce n’est pas le cas de tous. Et la nouvelle politique de Paris avec les jeunes ne risque pas d’arranger les choses.

Les jeunes dans la ligne de mire

En effet, L’Equipe révèle que les pensionnaires du Parc des Princes ont décidé de changer de stratégie sous l’impulsion de Luca Cattani, le directeur de la Football Academy, et de Yohan Cabate, son adjoint. Habituellement, Paris souhaite blinder ses jeunes afin d’éviter qu’ils signent ailleurs ou pour récupérer quelques liquidités en cas de départ par la suite (indemnités de formation notamment). A présent, les deux hommes veulent limiter la signature des contrats pros chez les éléments formés au club.

Ils offriront des contrats qu’aux joueurs pouvant aller plus haut et se faire éventuellement une place dans l’équipe fanion du club selon eux. Le PSG veut plus de qualité et moins de quantité précise le quotidien sportif. Les jeunes Titis vont donc devoir batailler pour obtenir le précieux sésame car le PSG est bien décidé à ne plus faire aucun cadeau. Cattani avait été choqué par exemple du nombre important de gardiens sous contrat dans la capitale. Il ne veut plus vivre une telle situation. À Paris, un contrat pro se mérite plus que jamais.